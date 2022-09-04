جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ميتاراخى فى تصريحات لصحيفة "إليفتيروس تيبوس" اليونانية، إنه "منع دخول 154102 مهاجر غير نظامى منذ بداية العام. وحاول 50 ألف مهاجر دخول اليونان فى أغسطس وحده".
وتكافح الحكومة اليونانية لمراقبة الحدود، كإحدى أولوياتها الرئيسية، منذ وصلت إلى السلطة فى 2019.
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت فى الشهر الماضى، خطة لتمديد جدار طوله حاليًا 40 كلم، 80 كلم إضافية، على طول الحدود اليونانية التركية، وذلك فى إطار جهود للسيطرة على تدفق المهاجرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان: منعنا دخول 150 ألف مهاجر خلال 9 شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.