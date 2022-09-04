اليونان: منعنا دخول 150 ألف مهاجر خلال 9 شهور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ميتاراخى فى تصريحات لصحيفة "إليفتيروس تيبوس" اليونانية، إنه "منع دخول 154102 مهاجر غير نظامى منذ بداية العام. وحاول 50 ألف مهاجر دخول اليونان فى أغسطس وحده".

وتكافح الحكومة اليونانية لمراقبة الحدود، كإحدى أولوياتها الرئيسية، منذ وصلت إلى السلطة فى 2019.

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت فى الشهر الماضى، خطة لتمديد جدار طوله حاليًا 40 كلم، 80 كلم إضافية، على طول الحدود اليونانية التركية، وذلك فى إطار جهود للسيطرة على تدفق المهاجرين.