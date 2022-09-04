روسيا ترجح استمرار ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال نوفاك، فى تصريح لبرنامج "موسكو ـ الكرملين ـ بوتين" بقناة "روسيا ـ 1" التلفزيونية اليوم الأحد: "إن روسيا لديها ما يكفى من الغاز الطبيعى خلال موسم الشتاء المقبل".

وأضاف: "نحن نشهد انهيارا فى أسواق الطاقة فى أوروبا بسبب سياسة قصر النظر وليس هذا هو الحد الأقصى لأننا ما زلنا فى موسم دافئ حيث يمكن أن تستمر أسعار الغاز فى النمو".

وتابع: "أن أسعار الغاز لدينا أقل 40 مرة عن مثيلاتها فى الأسواق الأوروبية حيث يتم تداول ألف متر مكعب عند حوالى 3000 دولار" وهذا يمنحنا ميزة تنافسية".