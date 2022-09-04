روسيا: أوكرانيا والغرب خططوا للسيطرة على زابوريجيا خلال بعثة الوكالة الذرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن النظام الأوكرانى ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وفى بيان لها، أشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم التحضير لهذه الخطوة، وكان لا بد من اختيار "ممثلين إعلاميين" مدربين بشكل خاص لهذه المهمة، من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

كما أوضح البيان الروسى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، تحدث فى 2 سبتمبر عن أن سيارات مع صحفيين أوكرانيين وغربيين سترافق قافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذى تم الاتفاق عليه فى إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلامتها وأمنها.

وقال بيان الدفاع الروسية إنه "وفقا للوثائق، كان من المقرر أن يسمح بالوصول إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة الروسية فى منطقة زابوروجيه بشكل صارم فقط حسب قوائم بأسماء الأشخاص التى سبق تقديمها إلى وزارة الدفاع الروسية من قبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن".

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية أو غيرها، الذين كانوا من يريدون أن يرافقوا سيارات البعثة الأممية، مؤكدة أنه تم إيقاف جميع الأشخاص غير الموجودة أسماؤهم فى القوائم المتفق عليها، وعدم السماح لهم بالمرور.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه تم السماح بحضور ممثلين عن الإعلام من العديد من البلدان، لافتة إلى أن الإعلاميين أنفسهم كانوا شهود عيان على المحاولة الفاشلة لاقتحام محطة زابوريجيا التى نفذها أوكرانيون.