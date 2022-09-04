الحكومة الباكستانية: الفيضانات أثرت على حياة 33 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد، أن الفيضانات التى ضربت البلاد منذ يونيو الماضى أثرت على حياة 33 مليون شخص، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكترونى، أن الفيضانات والأمطار الغزيرة أثرت على 33 مليون شخص فى 116 مقاطعة فى جميع أنحاء باكستان، إضافة إلى 66 مقاطعة كانت الأكثر تضررًا. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من التهديدات الصحية العامة الكبيرة التى تواجه السكان المتضررين بسبب الفيضانات فى باكستان، بما فى ذلك خطر انتشار الأمراض المنقولة بالماء وبواسطة النواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، فى ظل استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنطقة شرق المتوسط فى منظمة الصحة العالمية: "وفقا لتقييم أولى أجرته منظمة الصحة العالمية والشركاء فى المجال الإنسانى، فإن مستوى الدمار الحالى أشد بكثير من مستوى الدمار الذى سببته الفيضانات فى باكستان فى السنوات السابقة، بما فى ذلك تلك التى دمرت البلاد فى عام 2010."

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