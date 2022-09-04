شولتس يحمل بوتين مسؤولية الوضع الصعب فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ألقى المستشار الألمانى أولاف شولتس، بالمسؤولية على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فيما تمر به ألمانيا من وضع صعب حاليًا، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا.





وخلال عرض نتائج الحزمة الثالثة من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، اليوم الأحد، فى ظل زيادة الأسعار، قال شولتس: "بلدنا تواجه وقتًا صعبًا".

وتابع المستشار الألمانى، أن الحرب أسفرت عن عواقب تتمثل فى الاختناقات فى إمدادات الطاقة، وقال: "روسيا تحت قيادة بوتين صارت مخلة بعقودها"، لافتًا إلى أن موسكو لم تعد تحقق اتفاقات التوريد الخاصة بها.

وأضاف شولتس من العاصمة برلين: "روسيا لم تعد مورد طاقة موثوقًا فيه"، معربًا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز هذا الوقت الصعب، وقال: "سوف نتجاوز هذا الشتاء".

ونوه المستشار الألمانى إلى أنه على دراية بأن عددًا كبيرًا للغاية من المواطنين لديهم مخاوف كبيرة بشأن مستقبلهم، وبسبب ارتفاع الأسعار، قائلاً: "كل ذلك هو ما يرتبط بمصطلح التضخم"، وأوضح أن هذا ما يزعج الحكومة الاتحادية والائتلاف الحاكم أيضا.