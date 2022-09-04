شولتس يحمل بوتين مسؤولية الوضع الصعب فى ألمانيا

وخلال عرض نتائج الحزمة الثالثة من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، اليوم الأحد، فى ظل زيادة الأسعار، قال شولتس: "بلدنا تواجه وقتًا صعبًا".
وتابع المستشار الألمانى، أن الحرب أسفرت عن عواقب تتمثل فى الاختناقات فى إمدادات الطاقة، وقال: "روسيا تحت قيادة بوتين صارت مخلة بعقودها"، لافتًا إلى أن موسكو لم تعد تحقق اتفاقات التوريد الخاصة بها.
وأضاف شولتس من العاصمة برلين: "روسيا لم تعد مورد طاقة موثوقًا فيه"، معربًا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز هذا الوقت الصعب، وقال: "سوف نتجاوز هذا الشتاء".
ونوه المستشار الألمانى إلى أنه على دراية بأن عددًا كبيرًا للغاية من المواطنين لديهم مخاوف كبيرة بشأن مستقبلهم، وبسبب ارتفاع الأسعار، قائلاً: "كل ذلك هو ما يرتبط بمصطلح التضخم"، وأوضح أن هذا ما يزعج الحكومة الاتحادية والائتلاف الحاكم أيضا.
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