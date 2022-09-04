الأمم المتحدة تتعهد بدعم استكمال صياغة الدستور وسيادة القانون فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال استقبال وزير العدل والدستور فى الحكومة الصومالية حسن معلم محمود، اليوم الأحد فى مكتبه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى البلاد جوسلين ماسون، حيث بحثا سبل تعزيز الدعم الذى يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لوزارة العدل والدستور الصومالية.

من ناحيته، شدد وزير العدل والدستور الصومالى، على عزم الوزارة على تعزيز تسريع الأعمال الهامة التى تقوم بها.

ومن ناحية أخرى، دعا رئيس ولاية هيرشبيلى على جودلاوى حسين، إلى سرعة تحرير المناطق القليلة المتبقية من فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مطالبا الجيش، بالرد على الهجوم الإرهابى الذى ارتكبتها مليشيات الشباب الإرهابية بحق المدنيين فى منطقة (أفر إردود) التابعة لمدينة بلدوين بمحافظة هيران.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الولاية للمؤتمر الأمنى لولاية هيرشبيلى والذى سلط الضوء على الأمن العام والعمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على مليشيات الشباب المتطرفة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأعرب عن أسفه الشديد حيال العمل الإرهابى المروع الذى قامت به مليشيات الشباب من قتل المدنيين الأبرياء وحرق ممتلكاتهم، داعياً إلى توحيد الصف للقضاء على الإرهاب.

كان 17 مدنيا قد قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس؛ جراء هجوم إرهابى نفذته عناصر ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعى بإقليم هيران وسط الصومال.