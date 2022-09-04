فقر الطاقة يهدد إيطاليا.. والرئيس ماتاريلا يطالب بتحرك أوروبى عاجل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، إن هناك حاجة ماسة لتحرك أوروبى عاجل للتعامل مع أزمة الطاقة التى بلغت ذروتها، وأصبحت إحدى أهم القضايا فى الوقت الراهن.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، فقد بعث ماتاريلا برسالة إلى منتدى "أمبروسيتى" التجارى السنوى، أكد فيها على أن الدول منفردة لا يمكنها التعامل بفاعلية مع أزمة الطاقة، داعيًا أوروبا إلى المضى قدمًا من أجل تحرير نفسها من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

ورأى الرئيس الإيطالى أن الاتحاد الأوروبى هو التكتل القارى الوحيد القادر على تهدئة أسعار الطاقة، ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة فاقمت المشاكل والصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، التى لم تنته بعد.

وتتعمق أزمة الطاقة فى إيطاليا جراء الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق روسيا لخط "نورد ستريم 1"، الذى يغذى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية بنسبة كبيرة من الوقود.

ووفقًا للهيئات المحلية، فقد ارتفعت أعداد الإيطاليين المتأثرين بأزمة الطاقة إلى 9 ملايين، حيث أشارت دراسة أجرتها جمعية الحرفيين والشركات الصغيرة فى إيطاليا إلى أن هناك 4 ملايين أسرة ـ أى أكثر من 9 ملايين شخص ـ معرضون لخطر فقر الطاقة.

كما أكدت دراسة أجرتها وكالة "ايه جى آى" الإيطالية، على صعوبات بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز، موضحة أن الأسر التى تعانى فقر الطاقة لا تستطيع استخدام نظام التدفئة فى الشتاء، ونظام التبريد فى الصيف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الحرفيين والتجار الذين يعملون لحسابهم الخاص يدفعون الفواتير مرتين، الأولى كمستخدمين منزليين، والثانية كرواد أعمال صغيرة لتدفئة أو تبريد أو إنارة محال عملهم، وسط توقعات بأن يؤثر فقر الطاقة على ما بين 24% و 36% من الأسر.