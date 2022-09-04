وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، فقد بعث ماتاريلا برسالة إلى منتدى "أمبروسيتى" التجارى السنوى، أكد فيها على أن الدول منفردة لا يمكنها التعامل بفاعلية مع أزمة الطاقة، داعيًا أوروبا إلى المضى قدمًا من أجل تحرير نفسها من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
ورأى الرئيس الإيطالى أن الاتحاد الأوروبى هو التكتل القارى الوحيد القادر على تهدئة أسعار الطاقة، ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة فاقمت المشاكل والصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، التى لم تنته بعد.
وتتعمق أزمة الطاقة فى إيطاليا جراء الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق روسيا لخط "نورد ستريم 1"، الذى يغذى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية بنسبة كبيرة من الوقود.
ووفقًا للهيئات المحلية، فقد ارتفعت أعداد الإيطاليين المتأثرين بأزمة الطاقة إلى 9 ملايين، حيث أشارت دراسة أجرتها جمعية الحرفيين والشركات الصغيرة فى إيطاليا إلى أن هناك 4 ملايين أسرة ـ أى أكثر من 9 ملايين شخص ـ معرضون لخطر فقر الطاقة.
كما أكدت دراسة أجرتها وكالة "ايه جى آى" الإيطالية، على صعوبات بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز، موضحة أن الأسر التى تعانى فقر الطاقة لا تستطيع استخدام نظام التدفئة فى الشتاء، ونظام التبريد فى الصيف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
كما أشارت الدراسة إلى أن الحرفيين والتجار الذين يعملون لحسابهم الخاص يدفعون الفواتير مرتين، الأولى كمستخدمين منزليين، والثانية كرواد أعمال صغيرة لتدفئة أو تبريد أو إنارة محال عملهم، وسط توقعات بأن يؤثر فقر الطاقة على ما بين 24% و 36% من الأسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقر الطاقة يهدد إيطاليا.. والرئيس ماتاريلا يطالب بتحرك أوروبى عاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.