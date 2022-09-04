تصريح جديد من «غازبروم» بشأن توريد الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث باسم شركة "غازبروم" للنفط الروسى، سيرجى كوبريانوف، اليوم الأحد، بأن الشركة تضخ الغاز الطبيعى من روسيا عبر الأراضى الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 42.4 مليون متر مكعب.





وقال كوبريانوف - إن غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسى لنقله عبر الأراضى الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكرانى، عبر نقطة العبور "سودجا"، على مستوى 42.4 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن الطلب على استخدام نقطة العبور "سوخرانوفكا" تم رفضه. وأعلنت أوكرانيا فى الـ 11 من مايو الماضى، وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، مشيرا إلى أنها تقع فى الأراضى التى تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور الغاز الوحيدة وهى نقطة العبور "سودجا".

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