الجيش التايوانى يجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية غدا

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكرى تايوانى، قوله إن التدريبات تختبر القدرات القتالية لمختلف وحدات تايبيه، بما فى ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية والعربات المدرعة.
وتابع المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إن "الفيلق الثامن بالجيش سيجرى تدريبات (ليان يونج) فى قيادة قاعدة تدريب العمليات المشتركة بمحافظة بينجتونج فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجارى"، موضحا أن كتيبة الجيش المشتركة للأسلحة والقناصة والدبابات والعربات المدرعة وقذائف الهاون سيتم اختبارها باستخدام تدريبات بالذخيرة الحية خلال التدريبات التى تستمر 4 أيام.
وتكرر تدريبات "ليان يونج" العسكرية واسعة النطاق التى يستخدم فيها الذخيرة الحية 6 مرات خلال العام الواحد، فيما يضم فيلق الجيش الثامن القوات المسؤولة عن حراسة مدن ومحافظة تاينان وكاوهسيونج وبينجتونج جنوبى تايوان.
ولفت المصدر إلى أن طيران الجيش وقيادة القوات الخاصة سيرسلان مروحياتهما "إيه إتش-64 أباتشى وإيه إتش-1 سوبر كوبرا" للانضمام إلى التدريبات.
وتعتبر تدريبات "ليان يونج" ثانى أكبر تدريب للقوات المسلحة التايوانية، بعد سلسلة تدريبات "هان كوانج" السنوية، التى تشارك فيها جميع أفرع الجيش.
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