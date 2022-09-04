أول رد روسى على تصريحات شولتس بشأن إمدادات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، إن شركة "غازبروم" لم تتخذ خطوة واحدة من شأنها زعزعة سمعتها كمورد موثوق، مضيفا أن غازبروم اكتسبت سمعتها كضامن موثوق لأمن الطاقة، ومورد موثوق لعدة عقود.

وأضاف أن "رفض أوروبا السخيف لخدمة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم، إنه خطأ هؤلاء السياسيين الذين اتخذوا قرارا بشأن العقوبات. وهؤلاء السياسيون المؤسفون هم الذين يجبرون الآن مواطنيهم على الموت بسبب الصدمات عندما يرون فواتير الكهرباء. والآن، عندما يصبح الجو أكثر برودة، سيصبح الوضع أسوأ"، وفقا لوكالة "فرنس برس" الفرنسية.

وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد أعلن أن "روسيا ليست شريكا موثوقا فى مجال الطاقة". وأكد أن ألمانيا ستتمكن من تجاوز أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء.

وأعلنت روسيا منذ نهاية أغسطس الماضى، وقف إمدادات الغاز الموجهة إلى أوروبا، ما أدى إلى أزمة طاقة حادة يواجهها الأوروبيين.