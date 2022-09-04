المجر: لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير خارجية المجر، أن إمدادات الغاز من بلدان أخرى غير كافية للوفاء باحتياجات بلاده، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 50% من منازل المواطنين ستبقى بلا تدفئة إذا قررت الحكومة وقف شراء الغاز من روسيا.
وحذر سيارتو من خسارة عشرات آلاف المواطنين لوظائفهم وانهيار الصناعة فى البلاد فى حال التوقف عن شراء الغاز الروسى، معتبرا أن (خط السيل) هو المسار الآمن الوحيد المتبقى لضخ الغاز إلى أوروبا.
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