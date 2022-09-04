العالم اليوم - تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم لمستوى 65 بالمئة بنهاية العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:18 مساءً - أظهرت تقديرات حكومية أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى نسبة 65 بالمئة بحلول نهاية 2022، مقابل حوالي 80 بالمئة في يوليو الماضي، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9 بالمئة بنهاية عام 2023.

وتوقعت التقارير، والتي نشرت اليوم الأحد، أن يرتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام مقابل 14.9 مليار دولار العام الماضي، قبل أن يتقلص إلى 22 مليار دولار في 2023.

وأظهرت نتيجة استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء الماضي حول توقعات التضخم في تركيا، أن التضخم خلال شهر أغسطس سيتجاوز نسبة 81 بالمئة، بعد أن قرر المركزي التركي خفض معدلات الفائدة بشكل غير متوقع، على الرغم الارتفاع القوي في نسب التضخم.

وبحسب استطلاع رويترز، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون 71 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في منتصف أغسطس الماضي بواقع 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة، بعكس التوقعات التي رأت أن المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في شهر يوليو، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.