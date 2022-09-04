بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.. ألمانيا تعلن خطة إغاثية بـ65 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، الموافقة على خطة بقيمة 65 مليار يورو، لتخفيف الضغط على الأسر فى مواجهة ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار الطاقة التى ارتفعت أسعارها فى أعقاب تراجع إمدادات الغاز الروسى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الشركاء فى الائتلاف الحكومى الألمانى فى وثيقة الإعلان، إن "الإغاثة فى الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة"، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى "أكثر من 65 مليار يورو".

وبحسب الوكالة الفرنسية، تشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين، لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة، كما ستشمل المساعدات الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، بجانب تغطية نفقات التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

ويأتى إعلان اليوم الأحد ليمثل الحزمة الثالثة من المساعدات فى أعقاب حزمتين سابقتين، يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعمًا لتذاكر النقل.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، تخصص الحكومة الألمانية 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة 9 يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علمًا بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.

يأتى ذلك فى أعقاب ارتفاع جديد للتضخم فى ألمانيا بلغ 7.9% فى أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم فى ألمانيا إلى 10% بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فى أعلى معدل منذ عقود.