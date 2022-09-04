الاحتلال يقتحم منطقتين فى القدس ويعتقل صحفية من حى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - وقال سكان البلدة إن قوات الاحتلال انتشرت فى شوارع البلدة وأعاقت حركة المواطنين.

قوة من الاحتلال حى الشيخ جراح، الذى يواجه سكانه خطر التهجير القسرى، اعتقلت الصحفية لمى غوشة بعد مداهمة منزلها بالحى الواقع شرق المدينة.

وفى سياق متصل، أدى مستوطنون، طقوسا "تلمودية" فى باحات الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

واقتحم عناصر من شرطة الاحتلال المصلى القبلى وتجولوا فيه بشكل استفزازى، حسبما أفاد شهود عيان.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وتتواجد شرطة الاحتلال فى باحات الأقصى بشكل دائم بهدف مراقبة تحركات المصلين وتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى، لاقتحامات من قبل المستوطنين بحماية الاحتلال فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.