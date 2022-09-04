زعيمة اسكتلندا تشن هجومًا على تراس: اختيارها سيكون كارثة لـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستورجيون، أن انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لمنصب رئيس الوزراء فى المملكة المتحدة، يمكن أن تصبح كارثة بالنسبة لبلادها حال انتخابها.





وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز البريطانية"، قالت ستورجيون: "إذا قادت البلاد بالطريقة التى شنتها وفق حملتها خلال الصيف، فستصبح كارثة، ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب، بل بالنسبة لبريطانيا كلها".

وتابعت: "لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".

واتهمت المسؤولة الاسكتلندية، تراس بأنها تجرى حملتها اعتمادًا على أولويات الأعضاء المنفصلين لحزب المحافظين مثل خفض الضرائب، قائلة: "لا تعد هواجس العدد القليل للغاية من أعضاء حزب المحاظفين أولوية صحيحة بالنسبة للبلاد".

وشددت الوزيرة الاسكتلندية، على أنها ستعمل "ما بوسعها لبناء علاقات عمل بناءة" مع ليز تراس.

يذكر أن ليز تراس هى المرشحة الأقرب للفوز برئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى استقال من منصبه فى مايو الماضى، وانتهى التصويت فى الجولة الأخيرة من الانتخابات يوم الجمعة الماضية، ومن المتوقع إعلان النتائج فى 5 سبتمبر الجارى.