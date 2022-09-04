بيسكوف: أوروبا تدفع ثمن الأخطاء التى ترتكبها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، اعتبر متحدث الكرملين أن دول أوروبا تدفع الثمن الآن "بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها". وأعلنت روسيا منذ نهاية أغسطس الماضى، وقف إمدادات الغاز الموجهة إلى أوروبا، ما أدى إلى أزمة طاقة حادة يواجهها الأوروبيين.

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