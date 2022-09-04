العالم اليوم - "غولدمان ساكس": أسعار الغاز سترتفع بقوة بعد وقف الغاز الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - ذكر محللون في بنك "غولدمان ساكس" أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع بقوة، لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن أوقفت روسيا الغاز عبر خط "نورد ستريم 1".

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فقد قال محللون في البنك الاستثماري الأميركي، بمن فيهم رئيس أبحاث الطاقة، داميان كورفالين، إن قطع الغاز الروسي من شأنه أن "يعيد إشعال" حالة عدم وضوح الرؤية بسوق الغاز العالمي، خاصة في ظل عدم الثقة في قدرة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام وإدارة مخزوناتها من الغاز خلال فصل الشتاء القادم.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية في بداية الشهر الجاري عدم قدرتها على استئناف الغاز الطبيعي عبر خط "نورد ستريم 1" لوجود عطل بأحد التوربينات، وطالبت شركة "سيمنس" الألمانية بإصلاحه.

وترى حكومات بعض دول الاتحاد الأوروبي أن موسكو تقوم باستخدام الغاز كسلاح لمواجهة الغرب بعد اندلاع أزمة أوكرانيا.

ويتوقع المحللون في غولدمان ساكس أن يؤدي وقف الغاز الروسي إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعار الغاز ابتداء من يوم الاثنين، لتقترب من مستويات أسعار الغاز القياسية في شهر أغسطس.

وكانت روسيا قد أوقفت الغاز عبر "نورد ستريم 1" في نهاية أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز في نهاية شهر أغسطس الماضي لمستويات قياسية، إذ تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى 318 يورو لكل ميغاوات/ساعة، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قبل أن تقلل من ارتفاعها، لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي.