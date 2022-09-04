العالم اليوم - جرحى بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن

انتم الان تتابعون خبر جرحى بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على حافلة في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، ما أدى إلى إصابة مدني وستة جنود، أحدهم في حالة خطرة.

ووقع الهجوم على طريق سريع رئيسي بين الشمال والجنوب يمر عبر غور الأردن في الضفة الغربية، والطريق مليء بالمستوطنات الإسرائيلية والقرى والبلدات الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر": "أقدم مخربون فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار، مشيراً إلى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابة أحد الجنود بالغة.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن بعض المسلحين أطلقوا النار على الحافلة وبعد ذلك أضرموا النار في مركبة وصلوا بها إلى مكان الحادث.

لكن تقارير إخبارية أخرى ذكرت أن المسلحين الفلسطينيين اعترضوا طريق الحافلة، وسدوه بسيارتهم، قبل أن يشرعوا في الهجوم، وحاولوا إضرام النار في الحافلة لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وعوضا عن ذلك اشتعلت النيران في سيارتهم.

وأظهرات لقطات فيديو إصابة مقدمة الحافلة بعدد كبير من الطلقات النارية.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أنه تم القبض على اثنين من المشتبه في بتنفيذهم العملية، مشيرة إلى تواصل أعمال التمشيط بحثا عن شخص ثالث.

وتعقيبا على الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن قوات الجيش بدأت على الفور مطاردة واعتقلت عددا من المشتبه في تنفيذهم الهجوم.