الأمم المتحدة: مستويات الاضطربات النفسية تزداد بين سكان قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب فى تقرير أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أنه على مدار ثلاثة أيام من أعمال العنف فى أوائل الشهر الماضي، وحتى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى 7 أغسطس الماضى، شنت قوات الدفاع الإسرائيلية نحو 147 غارة جوية ضد أهداف فى غزة بينما أطلق المسلحون الفلسطينيون العنان لحوالى 1100 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل.

وفى إحاطة لمجلس الأمن فى 8 أغسطس الماضى، أفاد تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، بمقتل 46 فلسطينيًا وإصابة 360 آخرين، وإصابة 70 إسرائيليًا.

ورحبت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوقف إطلاق النار، قائلة: "بالنسبة للعديد من الأطفال، كان هذا هو الصراع الخامس لهم فى السنوات الخمسة عشرة الماضية، يعيش العديد منهم بالفعل مع الآثار النفسية طويلة المدى للتعرض المستمر للعنف".

وبعد زيارة عائلة فى غزة تضرر منزلها بشدة فى النزاع، قالت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "الوضع الإنسانى فى غزة يتدهور بالفعل، وهذا التصعيد الأخير سيزيد الأمور سوءا، نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وفى حديثه فى ورشة عمل نظمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، قال الدكتور يوسف شاهين، رئيس برنامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها فى الأونروا، إن "برنامج الأونروا للصحة النفسية والدعم النفسى يعالج أكثر من 87 ألف حالة، ويعد من أهم هذه البرامج فى قطاع غزة".

وأضاف "نعمل الآن على عملية حصر الحالات، وإذا تبين أن هناك حاجة إلى دعم نفسي، يتم فتح ملف ومتابعته وتقديم العلاج، وتشمل الأعراض الشائعة الاكتئاب والصرع، وهناك حالات أخرى تتعلق بالأمراض الجسدية المزمنة التى هى من أصل نفسى".

ومن جهته، أرجع الدكتور سامى عويضة من برنامج غزة للصحة النفسية، التحديات النفسية التى يواجهها سكان قطاع غزة إلى الاحتلال الإسرائيلى والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدا أن أكثر من 65% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 60% عاطلون عن العمل.

وجاءت تصريحات الدكتور عويضة صدى لتصريحات الدكتورة غادة الجدبة، رئيس برنامج الصحة فى الأونروا ، التى قالت إن "سكان غزة يعيشون فى حالة من الإحباط والتدهور النفسى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأضافت "لقد أدى الصراع فى مايو 2021، الذى دمر فيه جزء كبير من مدينة غزة وقتل وجرح المئات، إلى صدمة نفسية، علاوة على التعامل مع انقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهذه عوامل أدت إلى تدهور الوضع الصحى والنفسى المتدهور بالفعل لسكان غزة ".

ويعيش فى قطاع غزة أكثر من مليونى نسمة، ويوجد مستشفى صحة نفسية واحد بسعة خمسين سريراً لخدمة المحافظات الخمس فى القطاع، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه أطباء ومختصون فى الصحة النفسية فى منظمات دولية أن ثلث سكان قطاع غزة بحاجة لدعم نفسى واجتماعى نتيجة تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والظروف القاسية التى تعانى منها العائلات جراء تضييق الخناق الإسرائيلى على القطاع.