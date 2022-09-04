عاجل- روسيا: مستعدون لإجراء مفاوضات مع كييف

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن "موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع كييف حول كيفية تلبية شروط روسيا".

وفيما يخص العلاقات مع أوروبا، قال بيسكوف، إن "أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التى ستدفع ثمنها، كما أنها المسؤولة عن توقف عمل خط نورد ستريم1"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن موسكو، كانت قد أعلنت أنها ستبقى خط الأنابيب الرئيسى الذى ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا مغلقاً. وكان متوقعاً استئناف الإمدادات من الغاز الروسى إلى أوروبا أمس السبت، بعد انتهاء أعمال الصيانة التى أعلنت عنها موسكو فى محطة لضغط الغاز بروسيا. لكن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت أن خط الأنابيب سيتوقّف تماماً إلى أجل غير مسمى.