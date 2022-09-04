إجراء ألمانى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "دويتشه فيله" -عبر موقعها الإخبارى الألمانى - عن شولتز قولها "الجزء الأكبر من مساعداتنا الجديدة، وهو 200 مليون يورو، سيذهب إلى برنامج تديره الحكومة الأوكرانية لدعم النازحين داخليا"، مضيفة أن هذه الأموال تهدف إلى المساعدة فى ضمان أن يتمكن النازحون فى أوكرانيا من الاستمرار فى توفير أبسط الضروريات لأنفسهم.
وتابعت شولتز - قبل لقائها مع رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، الذى من المقرر أن يزور برلين اليوم: سأتحدث مع شميهال عن كيف يمكننا الاستمرار فى دعم الحكومة الأوكرانية فى رعاية النازحين".
يشار إلى أنه نزح حوالى 7 ملايين شخص داخليًا فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أواخر فبراير الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة.
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