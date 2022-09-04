عاجل- روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بـ8 مسيرات على محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت، فى وقت سابق، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخصوصا محطة زابوريجيا الخاضعة للجيش الروسى جنوبى أوكرانيا.

وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.