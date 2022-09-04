الكويت تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة الخارجية الكويتية -فى بيان، اليوم الأحد- على موقف دولة الكويت الواضح والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص التعازى وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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