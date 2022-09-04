سالفينى يطالب الاتحاد الأوروبى بتعويض إيطاليا عن تكلفة العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لموقع قناة "RTL" الأوروبية، اليوم الأحد، قال سالفينى: "نطلب من أوروبا، كما فى حالة COVID، وضع درع لتغطية الفواتير التى تدفعها العائلات إضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة فى سبتمبر".

وفى الوقت ذاته، أكد سالفينى على تأييده لاستمرار العقوبات الغربية على موسكو، لكنه يعتبرها إجراءات غير فعالة.

وأوضح السياسى الإيطالى أنه "مرت عدة أشهر، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات"، منوها إلى أن الأزمة فى أوكرانيا مستمرة، "وخزانة روسيا تتجدد".

وفى وقت سابق، قال سالفينى إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسى، "لأول مرة فى التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن "الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات".