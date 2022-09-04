بقيادة شولتس.. أحزاب ألمانيا تعلن حزمة ثالثة لمواجهة ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - قرر قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم فى ألمانيا، بقيادة المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأحد، الإعلان عن حزمة ثالثة لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع التضخم إلى أرقام غير مسبوقة.





وحسبما نقلت التقارير الألمانية، فقد تم الاتفاق على تفاصيل الحزمة الثالثة من الإجراءات فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بعد مشاورات استمرت بين أطراف الحكومة الألمانية منذ ظهر أمس السبت. ويعتزم شولتس بالتعاون مع رؤساء الأحزاب الثلاثة، وهم "زاسكيا إسكن، رئيسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وأوميد نوريبورد، رئيس حزب الخضر، وكريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطى الحر"، الإعلان عن تفاصيل إجراءات الحزمة الثالثة لتخفيف أعباء المواطنين أمام وسائل الإعلام فى ديوان المستشارية ظهر اليوم الأحد.

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