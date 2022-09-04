المستشار الألمانى: روسيا ليست شريكا موثوقا فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار الألمانى، خلال تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن ألمانيا ستتمكن من تجاوز أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء. يشار إلى أن موسكو، كانت قد أعلنت أنها ستبقى خط الأنابيب الرئيسى الذى ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا مغلقاً. وكان متوقعاً استئناف الإمدادات من الغاز الروسى إلى أوروبا أمس السبت، بعد انتهاء أعمال الصيانة التى أعلنت عنها موسكو فى محطة لضغط الغاز بروسيا. لكن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت أن خط الأنابيب سيتوقّف تماماً إلى أجل غير مسمى.

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