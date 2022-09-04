الفيضانات تغرق باكستان.. وخسائر بمليارات الدولارات

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "GEO"، إن "لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط وبنك الدولة الباكستانى ومجلس الإيرادات الفيدرالى كشفت أن الفقر والبطالة ازدادا كثيرا حيث ارتفعت نسبتهما من 21.9% إلى أكثر من 36%".

وبحسب المصادر الحكومية، فأنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج الداخلى الإجمالى من 5% إلى 2% فى العام المالى الجارى.

يشار إلى أن الفيضانات التى تحتاج باكستان منذ منتصف يونيو الماضى، أسفرت عن مقتل نحو 1.3 ألف شخص وإصابة أكثر من ألفين، كما تم تدمير أكثر من 1.46 مليون منزل، ونفوق أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.