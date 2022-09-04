نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 ظهرت هنا الآن epduie.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية، أصبحت في صدارة محركات البحث بالعراق اليوم السبت، ولكن الوقت الفعلي لانطلاق النتيجة بدأ منذ أمس الجمعة، وذلك بعدا ن أعلنت بعض المديريات الانتهاء التام من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الدفاتر، ومن ثم أعلنت تلك المحافظات النتيجة من خلال الروابط الرسمية المتخصصة، والتي يأتي في صدراتها بكل تأكيد موقع وزارة التربية العراقية، ونشير الية هنا الآن epduie.gov.iq من أجل الحصول علي نتائج الطلاب حسب المحافظة التابع لها، هكذا يتيح موقع نتائجنا pdf النتائج والتي تظهر بتتابع غير محدد رسميا، لكن فور انتهاء كل مديرية من تصحيح الدفاتر ترفع النتائج فورا.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

عليك عزيز طالب وطالبة السادس الابتدائي ترقب استخراج نتائج الدور الثاني السادس الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية حسب محافظتك، حيث إن النتائج لا مركزية، وبالفعل تم إعلانها في بعض المحافظات منذ ساعات، وتستمر اعمال الإعلان عنها خلال الساعات القادمة كذلك، وعليك تتبع تلك الخطوات لتضمن الحصول علي نتجتك فور إعلانها رسميا

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

. سجيل اسم الطالب ورقم المقعد.

اضغط مرة واحدة عرض النتائج.

اذا كان هناك اي استفسار او سؤال اترك تعليقك في صندوق الوصف.

موقع نتائجنا نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2022

يعتبر موقع نتائجنا من اشهر مواقع النتائج في العراق، هذا الموقع مميز بسهولة وسرعة تحصيل النتائج من خلالة، وبالفعل أصبح رابط الموقع فعال الآن من أجل الحصول علي نتائج الدور الثاني سادس ابتدائي 2022 pdf، ويمكنكم فورا تتبع ظهور النتيجة في محافظتكم واستخراجها من خلال الرابط الرسمي للموقع.

موقع وزارة التربية العراقية

يصنف موقع وزارة التربية العراقية علي أنه الاقوي والاكثر بحثا من خلال طلاب وطالبات العراق وأولياء الأمور كذلك، حيث إن هذا الموقع ينفرد بتقديم كل ما يخص التعليم في العراق للطلاب في جميع المراحل، وان تلك الخدمة متاحة علي مدار الساعة، وكذلك يتيح الموقع إمكانية استخراج النتيجة بالاسم ورقم المقعد فور إعلانها رسميا، وبالفعل تمكن اليوم طلاب محافظة السليمانية من الحصول علي نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني عبر هذا الرابط، وتتوالي اعمال التصحيح في باقي المحافظات الآن.

حتي اللحظة الراهنة لم تعلن وزارة التربية العراقية عن أي مستجدات حول ظهور نتائج 6 ابتدائي في محافظات جديدة، ولكننا نعدكم أن نشير اليكم بكل ما هو جديد حول المحافظات التي تظهر بها النتيجة، حيث نقوم بعمل تحديث مستمر لهذا التقرير من اجل توفير اخر المستجدات لكم اول باول، وذلك من المصدر الرسمي وهو وزارة التربية العراقية فقط.

إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

بالفعل وحسب ما قمنا بتوضيحه في التقرير الموضح امامكم، أنه تم بالفعل تصحيح كافة الدفاتر المحافظات التي أعلنت النتيجة، إلا أن بعض المحافظات لازالت اعمال التصحيح مستمرة بها، ولكنها سوف تنتهي بالفعل خلال الساعات القادمة ويتم علي الفور التصريح بالنتيجة، نتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق.