نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط الحصول على قرض ثاني بدون رسوم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من البنوك والشركات السعودية التي توفر نظام تقسيط التمويل داخل المملكة بأقساط بسيطة، وتكون هذه البنوك والشركات موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة تقديم القروض التمويلية للأفراد، بأقل الشروط والمتطلبات، حتى يتسنى الحصول على التمويل للجميع وبدون أي استثناءات، ولكن تفضل مجموعة من البنوك تقديم القرض التمويلي للسعوديين فقط، في حين أنه يوجد بنوك أخرى تقدم للسعودي والمقيم، ولكن إذا كنت سعودي الجنسية فهذا التمويل مرحب لك أن تحصل عليه بإجراءات ميسرة، وفي فترة سداد طويلة، كما أنه يختص الشباب والنساء حتى يقوم كل فرد منهم ببناء مستقبل وعمل حر يحصل من خلاله على دخل شهري.

قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية

احصل على قرض ثاني من بنك التنمية إذا كنت مواطن سعودي أو مواطنة سعودية، سيارات لمن بدون وظيفة، وسوف يكون مبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال بدون رسوم إدارية، وسوف يكون سداد القرض يصل حتى خمس سنوات، وفي حالة الوفاة لا قدر الله سوف يتم الإعفاء من دفع أي باقي للأقساط الشهرية، وهناك شروط لكي تحصل على القرض الثاني وهي أن يكون العمر لا يتخطى 70 عاما، والراتب الشهري لا يزيد عن 14,500 ريال، ولكن يجب أن يكون السجل الائتماني نظيف وجيد حتى تحصل على القرض سريعا.

كيف أقوم بالتقديم على القرض

سوف تقوم بالتقديم على القرض من خلال الدخول إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية، بشرط أن يكون قد تم غلق تمويلك السابق في البنك بمدة عام واحد فقط، ويتم احتساب المدة الزمنية من خلال التاريخ الميلادي، ويبدأ المبلغ التمويلي من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال بدون رسوم إدارية، ويمكنك أن تحصل على قرض الأسرة والذي يصل إلى 100 ألف ريال، وقرض الترميم ويصل إلى 60 ألف ريال، وكنف والذي يصل إلى 30 ألف ريال، فهي القروض المتاح الحصول عليها.

طريقة التقديم على القرض

تقوم بإحضار نموذج 105 إذا كنت متقاعد أو موظف بالقطاع الخاص أو ربة منزل أو طالب، وتقديمها مع صورة الهوية الوطنية، العنوان الوطني، ورقم الآيبان، ورقم الهاتف المسجل بأبشر، ويتم تقديم الكفالة والمتطلبات حتى تحصل على القرض بموافقة فورية.