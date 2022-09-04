نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء برقم العداد الشهر الجديد وطرق السداد المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد بحث الكثير من الأشخاص عن معرفة فاتورة الكهرباء من المنزل، كما أن شركات الكهرباء الموجودة في المملكة العربية السعودية توفر الكثير من الخدمات المتنوعة والتي من خلالها سوف تتمكن من معرفة جميع الفواتير الخاصة بك وهذا من خلال حسابك الخاص التي تقوم بالدفع من خلاله، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص فاتورة الكهرباء وكيفية الاستعلام عنها من المنزل بكل سهولة دون الحاجة للذهاب لمقر شركة الكهرباء.

استفسار عن فاتورة الكهرباء

من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها شركات الكهرباء في المملكة العربية السعودية سوف تتمكن من الاستفسار عن جميع الأسئلة الخاصة بك بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخري التي سوف تجدها متاحة من خلال هذه المواقع :

أولًا يجب عليك أن تذهب للموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء.

بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع اضافة الإسم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على خدمات الفواتير التي توجد في أسفل الصفحة.

ثم بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بالضغط على كلمة فاتورتك المتاحة في الصفحة المعروضة أمامك.

بعد ذلك قم بالاشتراك في الفاتورة الثابتة.

بعد ذلك سوف يتطلب من الأمر إدخال رقم الحساب الخاص بك في الخانة المحددة.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تحقق.

الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

من خلال رقم الحساب الخاص بك سوف تتمكن من الحصول على فاتورة الكهرباء بكل سهولة :