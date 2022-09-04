نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك يصل إلى 2 مليون بدون كفيل وإمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلك يصل إلى 2 مليون بدون كفيل أو ضامن ، تمويل شخصي يهدف إلى تلبية احتياجات العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، وذلك من خلال برنامج تمويلي بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات ومستندات بسيطة وغير معقدة ، كما أن هذا المنتج التمويلي يوفر للعميل العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة.

تمويلك يصل إلى 2 مليون بدون كفيل أو ضامن وبالتقسيط

قسط تمويلك بمبالغ مالية كبيرة بدون كفيل أو ضامن علي أطول مدة سداد ، تمويل شخصي يعتبر واحد من أهم الحلول التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، والتى يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة ، كما يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية التقديم على طلب هذا المنتج من خلال رابط التمويل الشخصي من بنك البلاد والمتوفر علي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت.

ما هى المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد ؟

وفر بنك البلاد العديد والعديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي.

تم تصميم تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد بالمملكة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

هذا التمويل الشخصي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا المنتج.

موظفي قطاع البنوك يمكنه الاستفادة من تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج في سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى في المملكة.

يوفر بنك البلاد العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي مرنة وميسرة يمكن أن تصل حتى 5 سنوات.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت وذلك وفق ضوابط البنك المركزي.

الشروط والمعايير الأساسية للاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل