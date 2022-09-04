نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي تمويل السيارات بنك الراجحي 2022/1444 عروض مصرف الراجحي للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات بنك الراجحي 2022 حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، ولديه دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية داخل المملكة فيقوم بتقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين تحت إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وفي نفس السياق يمكنك التعرف علي قرض الراجحي الجديد 1444 تمويل شخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي

وقد ازدادت عمليات البحث مؤخرا حول تمويل السيارات بنك الراجحي من قبل العديد من الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد حول هذه الخدمة، حيث يقوم بنك الراجحي بتوفير القروض بأقل فائدة وعلى مدة زمنية طويلة وذلك ما يميزه عن البنوك الأخرى.

تمويل السيارات بنك الراجحي 2022

أعلن بنك الراجحي عن تقديمه لتمويل جديد للسيارات، ويتمكن العميل من الاختيار سواء كان يرغب في الحصول على تمويل السيارات بالتقسيط أو يرغب في تأجير السيارات. ويتميز تمويل شراء السيارات بالتقسيط بأنه يكون على فترات زمنية مواتية و ذو معدلات عائد تنافسية، أما عن تمويل أيجار السيارات يهدف تملكها فهو عبارة عن صندوق يتمكن المستفيدين من خلاله الحصول على أموال تصل إلى اثنين مليون ريال سعودي، كما تتمكن العملاء من التمويل دون دفعة أولى.

كيفية الحصول على تمويل الراجحي للسيارات

تتمكن العملاء من الحصول على تمويل من بنك الراجحي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بمصرف الراجحي.

الضغط على زر الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة التمويل.

اختيار الصندوق الذي يرغب العميل في التقدم عليه، ثم تحديد الخدمة المرغوب فيها.

الضغط على زر قدم الآن.

إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر التالي.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة.

تحميل البيانات الخاصة بالتمويل الأولية، ومطابقة جميع المعلومات التي تم إدراجها سابقا.

سوف يتم إظهار كافة المعلومات المتعلقة بالتمويل من حيث المدة الزمنية وعدد الدفعات.

قراءة الشروط جيدا ثم الموافقة عليها.

الضغط على زر التالي وسوف يتم إرسال رسالة من قبل البنك تفيد بأن التنزيل قد تم بنجاح.

ويقدم مصرف الراجحي خدمة تأمين السيارات، حيث يقوم المصرف بتغطية أضرار السيارات والتعويضات نتيجة لحدوث تلف داخل السيارة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المكافآت والعروض على السيارات من قبل البنك.