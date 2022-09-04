إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بسداد تكاليف المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:26 صباحاً - قال زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.

وقال سالفيني: "نطلب من أوروبا، كما في حالة فيروس كورونا، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر".

وأكد أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة.

وقال سالفيني، إن “عدة أشهر مرت، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات”، مضيفا أن “الأزمة في أوكرانيا مستمرة، وخزانة روسيا تتجدد”.

وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي.

وأضاف: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات".

وأعلن الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات، متحدثا في اليوم السابق في منتدى اقتصادي على بحيرة كومو.

كما تحدث على هامش الاجتماع ضد فرض حظر كامل على دخول السائحين من روسيا إلى أوروبا، قائلاً إن "احتمال حجب تأشيرات دخول الروس سيكون جنونا".

وفي وقت سابق، قال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة “مستعدة للرد” على قرار روسيا وقف إمدادات الغاز.

وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم المملوكة للدولة، يوم الجمعة، عن وقف غير محدد لتدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، مشيرة إلى الحاجة إلى إصلاحات إضافية.

وجاءت هذه الخطوة بعد توقف الإمدادات بالفعل الأسبوع الماضي بسبب “الصيانة” المخطط الذي كان من المتوقع أن يستمر حتى 3 سبتمبر.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي: “نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها، ولكن حتى إذا استمر تسليح الطاقة أو سيزداد استجابةً لقراراتنا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد”.

وقال جينتيلوني لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “بالطبع، علينا توفير الطاقة، وعلينا مشاركة الطاقة، ولدينا مستوى مرتفع من التخزين ولا نخشى قرارات بوتين”.