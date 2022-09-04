تراس تعد بتخفيف فاتورة الكهرباء حال انتخابها رئيسة لوزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، والمرشحة الأقرب لرئاسة وزراء بريطانيا، بأنها ستقدم خطة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة خلال أسبوع واحد، حال انتخابها لرئاسة الحكومة.





وفى مقال لصحيفة "تيلجراف" البريطانية، كتبت تراس: "فى حالة انتخابى، أخطط لتقديم خطة لأعمالنا الخاصة بفواتير الكهرباء وتوفير الكهرباء، خلال الأسبوع الأول لعمل إدارتى الجديدة". وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية: "سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة، حتى لا نجد أنفسنا فى الحالة المماثلة كل خريف وشتاء. وازدياد الأزمة"، مؤكدة أن "تأجيل حل المشكلة إلى أجل غير مسمى أمر غير مقبول. وأنا جاهزة لاتخاذ قرارات شديدة بهدف استعادة اقتصادنا".

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