epedu.gov.iq رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني العراق بالرقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني وفقد بدأ الكثير من اولياء امور الطلاب يسألون عن موعد إصدار نتائج الصف السادس للفصل الدراسي الثاني من هذا العام في كل محافظات العراق بعد كل شىء، وقد أكمل الطلاب الاختبارات في شهر اغسطس الماضي، حيث كان وزير التربية العراقي قد أعلن نسبة النجاح في نتائج السادس دور ثاني، عالية جدًا وذلك لجميع الطلاب والطالبات، وقد ظهرت بالفعل نتائج بعض المحافظات مثل نتيجة محافظة الكرخ الاولي والكرخ الثانية والكرخ الثالثة.
نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني
من المعروف أن طلاب الصف السادس قد أكملوا اختبارات السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 وذلك يوم الأربعاء، 25 أغسطس، وبعد الانتهاء من الامتحانات كان هناك تصحيح لاوراق الامتحانية للطلاب وبدأت بالفعل بعض المحافظات باظهارالنتائج ورفعها عبر مواقع التعليم الرسمية، فقد تم تحميل نتيجة السادس محافظة السليمانية، وتم ايضا رفع نتيجة السادس ابتدائي، محافظة القادسية، وستكون نتائج بقية المحافظات متاحة خلال أيام قليلة، وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
اعلان نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني
أكد وزارة التربية العراقية حول مؤشرات نجاح طلاب السادس الابتدائي في الدور الثاني من الامتحانات كان قد تجاوزت 81 بالمائة، وهي تعتبر نسبة رائعة مقارنة بالاعوام الماضية، ومن المقرر ان يتم نشر نتائج السادس ابتدائي العراق، عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع ناجح واخبار الناصرية وموقع السومرية نيوز.
كيفية استخراج نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي
يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة كيفية التحقق من النتائج بمجرد ظهورها على الإنترنت، وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الجولة الثانية من الصف السادس الابتدائي في العراق عام 2022 يمكنك اتباع الخطوات أقل:
- الخطوة الأولى هي قيام ولي امر الطالب بتسجيل دخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- بعد ذلك اضغط على نتائج امتحانات الصف السادس للفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي 2022.
- ثم قم بإدخال اسمك ثلاثي.
- أدخل رقم الامتحاني للطلاب بشكل صحيح.
- بعد ذلك، انقر فوق نتيجة الاستعلام عن الكلمة وانتظر ثلاث دقائق لإكمال التنزيل.
- أخيرًا، يتم عرض درجات الطالب بسرعة جنبًا إلى جنب مع درجات جميع الطلاب.
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