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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائجنـا.. إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم اعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني تباعاً في كافة المحافظات العراقية بداية من الاسبوع الحالي، كما أكدت الوزارة على عدم وجود امتحانات دور ثالث هذا العام بشكل نهائي، وأنه سيتم إعلان امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا.
نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني
يمكن الآن لجميع طلاب العراق استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بكل سهولة من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية، وذلك بعد أن أعلن السادة المسئولون عن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات، كذلك تم الانتهاء من اعداد كشوف الطلاباستعدادا لإرسالها إلى المدارس خلال الساعات القليلة القادمة ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج بيان رسمي بالدرجات والمجموع.
الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني
يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وقد أوضح السيد وزير التربية والتعليم العراقي علي مخلف أن نسبة النجاح هذا العام في نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني مرضية إلى حد كبير، حيث يعد الصف السادس الابتدائي من أهم الصفوف الدراسية في حياة الطلاب، و النجاح به يمكن الطالب من التأهل للدخول إلى مرحلة تعليمية جديدة، وجدير بالذكر أنه قد ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في عدد من المحافظات مثلالرصافة، القادسية، الكرخ، ارابيل، كركوك، ذي قار،….وغيرها.
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني
واليكم الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني
- اولاً يجب على الطالب الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة او يقوم بزيارة موقع نتائجنا التابع للوزارة.
- ومن ثم يدخل إلى قسم الخدمات الالكترونية، ومنه يختار نتائج الطلاب.
- بعد ذلك يدخل إلى قسم نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.
- ثم يقوم الطالب بإدخال بياناته من الاسم والرقم الإمتحاني بشكل صحيح.
- يحدد اسم المحافظة التابع لها.
- ستظهر النتيجة على الفور بالدرجات.
تًُتيح الآن وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الاستعلام والحصول على نتائج الدور الثاني الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجاري 2022، حيث قد اعتمدت الجهات المعنية النتائج في الآونة الزمنية الاخيرة وقد تم بالفعل طرح النتائج على موقع الوزارة، وبإمكان الطلاب الآن التوجة الى موقع الوزارة والاستعلام عن النتائج بكل سهولة.
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