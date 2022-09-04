نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي || تعرف على الكليات المُتاحة والحد الأدنى للمرحلة الاخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، نواصل معكم رصد كافة التفاصيل الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة أمس السبت في تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أتاح مكتب التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، و الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني لتدوين رغباتهم للالتحاق، وذلك في الفترة من السبت الموافق 3/9/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثالثة بـ 205 درجات لجميع الشُعب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

يمكن لجميع الطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي من خلال استخدام جهاز الحاسب الآلي الشخصي للطالب على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال زيارة أحد معامل التنسيق الموجودة بالجامعات الحكومية، حيث توفير عدد كير من الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلالتسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي والاماكن الشاغرة

طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي حيث أكدت وجود أماكن شاغرة بالعديد من كليات الجامعات الحكومية وتتمثل كليات تنسيق المرحلةالثالثة علمي المتاحة لتلك المرحلة فيما يلي:

عدد من كليات «التربية النوعية.

وآداب انتساب.

الخدمة الاجتماعية.

تربية رياضية بنات.

تربية رياضية بنين.

تربية موسيقية.

حقوق انتساب.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تربية طفولة.

المعاهد الفنية للتمريض.

معاهد العلوم الإدارية ونظم المعلومات.

المعاهد الفنية التجارية.

وجدير بالذكر أنه يستهدف تنسيق المرحلة الثالثة بشعبتيه إجمالي عدد طلاب 66754 طالبا، حيث وصل إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية حوالي 37630 طالبا فيما بلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية: 29214 طالبا، وسيكون الحد الأدنى للشعبتين هو 205 درجة أي بنسبة 50%، هذا وقد اتاحت وزارة التعليم العالي رقم تليفون خاص امام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ليمكنهم القيام بأي استفسارات عن خدمة التنسيق الالكتروني، واوضحت الوزارة أن هذا الرقم هو 15999 ويكون بسعر المكالمة العادية من أي مكان في مصر.