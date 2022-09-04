نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثانية وزارة التربية العراق موقع نتائجنا

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثانية، يترقب الطلاب في هذه المنطقة نتائجهم، وستظهر فيها اليوم نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وكذلك في محافظة دهوك، وبالنسبة لمحافظة المثنى فقد ظهرت صبيحة اليوم الأحد، ومن ضمن المحافظات التي قامت برفع نتائج السادس ابتدائي يوجد بابل وواسط والكرخ الثانية والثالثة وذي قار وكركوك والسليمانية، وفور اعتمادها من طرف الوزارة تمكن كل طالب من استخراج نتيجته بواسطة رقم المقعد، والامتحانات لم تجرى سوى منذ فترة قصيرة من تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس 2022 واستمرت حتى 31 من الشهر المنقضي، ثم بدأت عمليات التصحيح في كل المراكز، في مقالنا هذا سنتعرف على كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 results mlazemna، أو على موقع الوزارة، تابعوا معنا لمعلومات أكثر.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثانية

ستظهر نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثانية في الساعات المقبلة، ويمكنكم الاستعلام عنها إلكترونيا بعد الإعلان عنها من طرف مصادر الوزارة، ونتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جاهزة وقد تم التحقق من درجات الطلاب في هذه المنطقة بعد إتمام عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية، لم يبق الآن سوى الإعلان عنها على موقع نتائج سادس ابتدائي epedu.gov.iq واتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب على كل مستعلم يريد الاطلاع على النتائج الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق

ثانيا: ينبغي تحديد خيار نتائج سادس ابتدائي 2022 للحصول على النتائج

ثالثا: يتعين عليه أيضا أن يقوم بتدوين كل البيانات الشخصية في الإطارات المخصصة لها. وهي الاسم مع رقم المقعد في الامتحان واسم المحافظة التي يدرس فيها

أخيرا عليه أن يتحقق من صحة كل البيانات المدخلة، قبل أن يضغط على زر إظهار النتيجة الخاصة به.

نتائج الصف السادس ابتدائي موقع نتائجنا results mlazemna

ننوه لكافة الطلاب الذين يترقبون نتائج الصف السادس 2022 الرصافه الثانية بأن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية. أشرفت عليها لجان مراقبة، وتم التقيد بكل الإجراءات الضرورية من أجل تفادي حصول أي مشاكل ولكي تكون في شفافية تامة. والأمر نفسه بالنسبة للامتحانات لم تسجل مشاكل من أي نوع أو حالات غش. علما بأن امتحانات دور ثاني هي فرصة لمن لم يحالفهم الحظ للنجاح في الدور الاول.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في العراق حسب ما ورد إلينا من وسائل الإعلام بأن النتائج يتم نشرها تباعا. وهذا لأن المحافظات لم تنتهي من عملها في وقت موحد، ولكن يستطيع كل طالب التعرف على نتيجته فور توفرها ولا زالت الأعمال مستمرة حتى يتم الإعلان عنها جميعا. كما أشاد بجهود كل الموظفين الذين حرصوا عليها وقاموا بمراقبة عمليات التصحيح والمعلمين أيضا الذين أدوا عملهم على أكمل وجه.

وصلنا إلى نهاية مقال نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثانية. في حين أن طلاب هذه المحافظة لا يزالون ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر، وأكدت مصادر من وزارة التربية بأن نتائج الصف السادس ابتدائي 2022 الرصافة الثانية. لم يبق على ظهورها سوى ساعات قليلة فقط ويتمكن كل طالب من استخراج نتيجته بالطريقة الموضحة سابقا.