كبير نواب البرلمان الصينى فى ضيافة روسيا قريبا

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فمن المقرر أن يقوم لى، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية فى الفترة من الأربعاء إلى 17 سبتمبر . موضحة أنه سيحضر المنتدى الذى يستمر 4 أيام، والمقرر أن يبدأ يوم الإثنين خلال إقامته فى روسيا.
وكان الرئيسان الصينى شى جين بينج والروسى فلاديمير بوتين قد أعلنا شراكة استراتيجية "بلا حدود" فى فبراير الماضى، قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما ازداد التعاون بين روسيا والصين بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، حيث أجرى البلدان تمرينات عسكرية فى بحر اليابان، ما أثار قلقًا دوليًا من تشكيل حلف عسكرى مناهض للناتو.
كما أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى مطلع سبتمبر الجارى، على أن "العلاقات الروسية الصينية ارتقت إلى مستوى جديد، يفوق بنوعيته جميع التحالفات العسكرية الكلاسيكية من الحقبة الماضية".
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