سوريا: سقوط مروحية عسكرية فى حماة ومصرع طاقمها

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكرى، إن مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة، خلال مهمة تدريبية، نتيجة عطل فنى، ما أدى إلى مصرع طاقم المروحية.

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