الاتحاد الأوروبى: لدينا مخزون 80% ومستعدون لقطع الغاز الروسى بالكامل

جدة - نرمين السيد - أكد المفوض الأوروبى لشؤون الاقتصاد، باولو جنتلونى، أمس السبت، استعداد الاتحاد الأوروبى الكامل فى حال توقف إمدادات الغاز الروسى تماما، بفضل التخزين الذى بلغ 80%، وإجراءات اقتصاد الطاقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال جنتلونى فى تصريحات للصحفيين: "نحن على استعداد جيد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز"، مضيفًا: "لسنا خائفين من قرارات بوتين، نطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدون للرد".

وتأتى تصريحات جنتلونى على هامش المنتدى الاقتصادى الذى نظمه "البيت الأوروبى - أمبروسيتى" فى تشرنوبيو على بحيرة كومو، حيث أشار إلى أن "تخزين الغاز فى الاتحاد الأوروبى بلغ حاليا حوالى 80%، بفضل تنويع مصادر الإمدادات" حتى وإن اختلف الوضع بين دولة وأخرى.

وقال المفوض الأوروبى، إن بروكسل "فعلت الكثير فى الأشهر الأخيرة"، ولكن "اليوم من الممكن القيام بالمزيد"، موضحًا أن الهدف "متابعة استراتيجية أوروبا الموحدة التى تعمل ضد غزو أوكرانيا عبر استخدام السلاح الاقتصادى".

وقال جنتلونى: "نحن لا نشارك فى الحرب، لا نشارك فى التصعيد العسكرى"، ولكننا "ندعم أوكرانيا" و"يجب علينا فعل ذلك الآن بفاعلية أكبر".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذى يربط روسيا بشمال ألمانيا، وكان من المقرر أن يستأنف الخدمة بعد انقطاع استمر ثلاثة أيام لعمليات الصيانة، سيتوقف "تمامًا" حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائى.

وبذلك، ترد روسيا على القرار الذى أعلنته مجموعة الدول السبع الجمعة والذى يتمثل فى استهداف مكاسب الطاقة التى تحصل عليها روسيا، وذلك عبر الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط.