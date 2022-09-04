نداء عاجل من باكستان للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الباكستانية، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلا.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، إن إقليم السند الجنوبى فى البلاد كان الأكثر تضررًا، حيث لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرون، تليه مقاطعتان فى خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، ثم مقاطعتان فى بلوشستان الجنوبية الغربية اللتان أبلغتا عن 4 ثم 3 وفيات على التوالى، إضافة إلى تدمير 66190 منزلاً.
وبحسب الهيئة، تم تدمير 1.172.549 منزلاً، فى حين نفق نحو 733.488 رأسًا من الماشية بسبب الأمطار فى جميع أنحاء البلاد.
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