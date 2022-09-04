نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة الفئات المستثناة من رسوم العمالة الوافدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقديم طلبات الحصول على تعويض نقدي برقم المقيم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية أبشر، حيث تسهل البوابة على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وزوارها طلب دفع الرسوم ذات الصلة وتمديد الإقامة، والتي جاءت من أجل راحة المواطنين والمغتربين، ولكن أيضًا لتجنب مشاكل الحياة للمواطنين المغتربين الخاضعين للمسؤولية القانونية والترحيل، حيث أن وزارة الداخلية السعودية تقدم عددًا من الخدمات المتعلقة بدفع تكاليف السكن أو استئناف الإقامة عبر الإنترنت، وقد أطلقت حاسبة الرسوم للمُعالين والمرافقين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

التحقق من رسوم المرافقين برقم إقامة يتكون من بضع خطوات بسيطة كالاتي:-

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

انقر فوق أيقونة المقيم في الصفحة الرئيسية.

انقر فوق مربع الخدمات الإلكترونية في الصفحة.

بالضغط على أيقونة “جواز السفر” سيعرض الموقع جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية.

من خلال النقر على خدمة الإحالة، سيعرض الموقع جميع البيانات حول المبلغ الذي ستدفعه مقابل المرافق.

طريقة معرفة رسوم المرافقين من أبشر

يوفر لك تطبيق أبشر الإلكتروني معلومات تتيح لك التحقق من الرسوم، وتم إطلاق تطبيق أبشر من قبل الحكومة السعودية لتوفير الجهد والوقت للمواطنين وأصحاب العمل في جميع المعاملات الحكومية عبر الإنترنت وهي كتالي:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر.

للدخول، عليك الضغط على فئة المقيم ثم الضغط على أيقونة الخدمة الإلك ترونية.

ينتقل الموقع إلى صفحة أخرى في تلك الصفحة، انقر فوق رمز خدمات الشركاء.

يعرض هذا الموقع جميع الرسوم الخاصة بتمديد الإقامة التابعة في المملكة العربية السعودية.

الفئات المستثناة من رسوم العمالة الوافدة

أوضحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أن هناك فئات معينة غير مؤهلة لدفع رسوم العمالة الوافدة ورسوم الإقامة أو المرافقة والفئات المستثناة من الرسوم. العمال الأجانب: