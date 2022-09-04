نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنخفاض في أسعار الذهب اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض واضح في أسعار الذهب اليوم الأحد 4 من شهر سبتمبر، فلقد اعتدنا على التتغير المستمر في أسعار الذهب يومياً صعودًا ونزولاً، وهناك من يهتم دائماً بمعرفة الأسعار الجديدة بحسب كل عيار منه، وخاصةً أصحاب محلات المجوهرات، والشباب المقبلين على الزواج، والسيدات أيضًا، كما يهتم رجال الأعمال والمستثمرين وذلك للارتباط بين الذهب والاقتصاد، وقد يشتري البعض الذهب بغرض التزين به، والبعض الأخر يعتبره مبلغ مالي مجمد لحين الحاجة له، ولعل ماحدث مؤخراً من ارتفاع في اسعار الذهب هو ما جعل الجميع يترقب أسعاره باهتمام شديد لارتباطه بالاقتصاد عامةً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يتم الإفصاح عن الأسعار الجديدة للذهب في قبل الشعبة العامة للذهب، فيبدأ المهتمون بمعرفة تلك الأسعار بالبحث عن أسعار الذهب الجديدة بالتفصيل عبر مؤشرات بحث جوجل، وقد أتى السعر الجديد ليسجل انخفاض وضاح في الأسعار مقارنة بسعر البيع والشراء الذي تم الإعلان عنه أمس، وجاءت الأسعار الجديدة التي سوف يتم التعامل بها اليوم الأحد الموافق 2022/8/4 على النحو التالي:

سعر شراء جرام الذهب من عيار 10 بمبلغ 530 جنيه مصري.

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 14 الذي انتشر تداوله مؤخراً في سوق الذهب وقد دارت الشكوك حول إمكانية بيعه فيما بعد وقلق البعض من الإقبال على شرائه، ولكنه تداول الأن بشكل كبير، وقد بلغ سعره 741 جنيه مصري.

وسعر شراء جرام الذهب من عيار 18 وهو المفضل بين الفتيات والسيدات صغار السن لتوسطه بين أسعار الأعيرة الأخرى، وقد بلغ سعر الجرام 956 جنيه مصري.

كما أن سعر شراء جرام الذهب من عيار 21 فد بلغ 1115 جنيه مصري.

سعر شراء جرام الذهب من عيار 24 والذي يطلق عليه بين التجار والعملاء لقب الذهب العربي قد بلغ 1274جنيه مصري.

وسعر التداول الخاص بالجنيه الذهب يحدد بمبلغ 8820 جنيه مصري للشراء.

وسعر سبيكة الذهب قد بلغ 39630 جنيه مصري.

وتختلف هذه الأسعار ما بين البيع والشراء، حيث يقل السعر عند البيع بحوالي 7جنيهات تقريباً، بالإضافة إلى سعر المصنعية التي تقدر بمبلغ معين حسب كل جرام، ولكن يتفاوت تحديدها من بائع لأخر، ويحدث التغير المستمر في أسعار الذهب طبقا للتغير الذي يطرأ على سعر الدولار في الأسواق العربية صعودًا أوهبوطًا.