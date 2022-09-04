نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية ونهاية اليوم الوطني 92 في السعودية والإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية بالأعياد الوطنية والعطلات الرسمية. ومن أهم هذه الاحتفالات اليوم الوطني، حيث تحتفل الحكومة والشعب بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز يصادف 23 سبتمبر 2022، ذكرى إعادة توحيد المملكة وإعادة تسميتها إلى اسمها الشهير الآن، والذي يتوافق مع تاريخ التقويم الهجري في 23 سبتمبر 1932، والذي يوافق تاريخ 1351 هجريًا 17 جماد الأولى، هذا وأن اليوم الوطني في السعودية يعد من أفضل الايام التي تمر على كافة المواطنين نظرًا لأنه يحيي تاريخ تأسيس المملكة وإرجاعها إلى عصورها التاريخية التي مثلت في الاعمال الفنية، إضافة إلى أن هذا اليوم يأخذ فيه القطاعين الخاص والحكومي إجازة رسمية بأجر كامل وفيه توزع الهدايا وغيرها من الاحتفالات القيمة.

العيد الوطني في السعودي

وقد جاء الاحتفال بالعيد الوطني في المملكة العربية السعودية من أهم الأيام التي ينتظرها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء المملكة وبالقطاعي الخاص والحكومي حتى يقومون بالاحتفال بهذا اليوم، ووفقًا لمرسوم رقم 2716 الصادر عن الملك عبد العزيز آل سعود في الملك عبد العزيز خلال مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا، لتوحيد وتوحيد جميع مناطق البلاد ووضعها تحت قيادته ورعايته بعد الشتات الذي نشأ بين الأسر والقبائل السعودية في المملكة العربية السعودية، هذا وأن اليوم الوطني يعد من أهم الايام التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما يدخل الفرحة والسرور إلى قلوب العديد من الموظفين نظرًا لأنه يعد من أفضل الايام التي تمر على المملكة.

الاحتفال بيوم المملكة الـ 92

يتم الاحتفال بهذه الذكرى في 23 سبتمبر من قبل شعب وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية داخل وخارج المملكة، مع العديد من أشكال الاحتفالات والأنشطة المختلفة للاحتفال. هذا اليوم الوطني العظيم في المملكة العربية السعودية. تمنح حكومة المملكة العربية السعودية إجازة لموظفي القطاعين العام والخاص وفقًا لشروط المادتين 127 و 128، على أن تكون تلك الاجازتين مدفوعين الأجر تمامًا إلى مختلف العاملين في هذه القطاعات، هذا وأن الاحتفال بهذا اليوم هو من أهم الاحتفالات التي ينتظرها ملايين السعوديين.

عطلات العيد الوطني للقطاع الخاص

عملاً بنص المادتين 127 و 128 من اللائحة الوزارية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللتين تنصان على إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، منحت الحكومة القطاع الخاص عطلة رسمية في اليوم التالي 21 سبتمبر وسبتمبر هناك عطلة يومي الأربعاء والخميس الموافق 22 سبتمبر ويوم عمل إضافي وثيقة رسمية بما أنه يومي الجمعة والسبت قبل الإجازات المتتالية، فإن الأمر نفسه ينطبق على العمل من 25 سبتمبر 2022 (الأحد).