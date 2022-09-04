نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-9-2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي بشكل يومي عن مواعيد المباريات لمتابعة اهم المباريات اليومية في مختلف الدوريات حول العالم، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني ننشر لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-9-2022 والقنوات الناقلة والتي تشهد العديد من المباريات الهامة في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وباقي الدوريات العالمية الاخري. مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-9-2022 والقنوات الناقلة مباراة برايتون وليستر سيتي من المباريات التي تقام اليوم الأحد في الدوري الانجليزي وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة في اطار الجولة السادسة وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت اتش دي 1 علي ملعب فالمر وسيكون معلق المباراة هو حسن العيدروس.

المباراة الثانية اليوم الأحد وهي مباراة منتظرة من جانب الكثير من عشاق فريق ارسنال ومانشستر يونايتد وتقام المباراة اليوم علي ملعب اولد ترافورد في اطار الجولة الـ 6 من الدوري الانجليزي وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ومعلق المباراة هو خليل البلوشي. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 4-9-2022 المباراة الاولي وهي فريق اوساسونا ضد فريق رايو فاليكانو وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب ال سادار وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 1.

المباراة الثانية ضمن مواعيد مباريات الدوري الإسباني هي مباراة اتلتيك بلباو واسبانيول في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة فياريال والتشي في الدوري الاسباني تقام اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية.

مباراة فالنسيا وخيتافي في الدوري الانجليزي اليوم تذاع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 4-9-2022 مباراة مونبليية وفريق نادي ليل تقام المباراة اليوم الساعة الواحد ظهرا بتوقيت القاهرة.

فريق اجاكسيو وفريق لوريان اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا.

تقام مباراة كليرمون وفريق تولوز اليوم الاحد في الدوري الفرنسي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة تروا وفريق رين في الدوري الفرنسي اليوم الاحد الساعة 5:05 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة بريست وفريق ستراسبورج في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي اليوم الساسعة الثالثة مساء.

تقام مباراة فريق ستاد رسمي وفريق لانس الساعة الثالثة مساء في الدوري الفرنسي. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 4-9-2022 مباراة فريق روما ضد فريق اودينيزي تقام اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام اليوم في الدوري الايطالي مباراة كريمونيزي وساسولو الساعة 12:30 مساء.

مباراة سبيزيا وفريق بولونيا في الدوري الايطالي تقام الساعة الثالثة مساء.

مباراة هيلاس فيرونا وفريق سامبدوريا تقام الساعة السادسة مساء. مواعيد مباريات الدوري السعودي تقام مباراة الفتح والهلال السعودية اليوم الأحد في دوري روشن السعودي الساعة 05:35 مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-9-2022 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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