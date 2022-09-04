نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار الإعفاء لمستفيدي الضمان من رسوم الجامعة السعودية وشروطه وكيفية السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبقى على صرف دعم الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية أياماً قليلة، فقد أعلنت الوزارة عن اقتراب موعد الصرف للأشخاص المستحقين وكان الخبر الذي اسعد الكثير من مستفيدي راتب الضمان وكيفية اعفاء الطلاب من رسوم الجامعة السعودية سواء بكالوريوس أو حتى الدبلوم وهو ماسوف نوضح شروطه وكيفية الاستعلام بداخل المقال، حيث يتم إرسال بعض الرسائل للأشخاص على الهواتف من وزارة الموارد والتنمية قبل أن تنزل رواتب الضمان، وينتظر المستفيدين 8 ساعات إلى أن ترسل لهم رسالة من المصرف، بذلك تؤكد لهم بأن المبلغ تم إيداعه والرصيد تغير وزاد فيه الراتب، وبإمكان الشخص أن يذهب للبنك من التاسعة صباحًا أو حتى يتوجه لأي صراف آلي قريب منه ويسحب المعاش بهذا الوقت، إذ أن مستفيدى راتب الضمان من الاعفاء من الرسوم الجامعية يستفيد منه فئة محددة من أبناء المملكة الذين يتلقون التعليم الجامعي، ويوفر عليهم سداد الرسوم. شروط طلب الإعفاء من الرسوم الجامعية: يشترط الإعفاء مائة بالمائة من الرسوم للأشخاص الذين يستفيدون من راتب الضمان إضافة للمشمولين من الزوجة، الابن، والبنت.

ضرورة الإعفاء 100% للذين يشاركون بعمليات حربية عسكرية بعصابة الحزم والإعادة للأمل.

إعفاء 100% لأبناء الشهداء وزوجاتهم.

الإعفاء للأيتام 100% الذين يكونوا مسجلين بأرقام المستفيدين من برنامج الضمان.

إعفاء 100% لأبناء السجناء وزوجاتهم وبناتهم ومن زادت مدة السجن لهم عاماً في أكثر. كيفية سداد رسوم الجامعة عن طريق الضمان: ادخل على رابط موقع الجامعة السعودية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول لموقع الجامعة بشكل إلكتروني عن طريق كتابة اسم المستخدم وإضافة كلمة السر.

الضغط على الشؤون الطلابية. ثم اختيار منها الشئوون المالية.

الضغط على أيقونة إعفاء رسوم الدراسة.

اختيار أيقونة إضافة طلب الإعفاء المتواجد بالرسوم الدراسية.

ثم عليك باختيار نوع الطلب وهو الإعفاء دون استرداد أو حتى إعفاء مع استرداد.

ثم تكتب وتملء طلب الاسترداد وذلك للأشخاص الذين قد سددوا مبلغ دراسي.

أن يقوم الشخص المتقدم باختيار فئة الطلاب الذين يستفيدون من برنامج الضمان أو حتى المشاركين بالعمليات التابعة لإعادة الأمل وكذلك المستفيدين من دعم الجمعيات الخيرية ومعها جمعية البر.

رفع المستندات التي تثبت الحالة مع بطاقة الضمان والصورة الخاصة ببطاقة صراف البنك.

ثم تقوم بادخال رقم الآبيان ومعه رقم الهوية وعنوان البريد الإلكتروني.

ثم تقوم بالتاكد من أن البيانات صحيحة.

الضغط على كلمة تقديم وحفظ لطلب الإعفاء. كيفية الاستعلام عن الضمان باستخدام برقم السجل: ادخل على رابط الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية.

ثم تقوم بإضافة رقم السجل المدني بالمكان الصحيح المخصص له.

ثم تقوم بوضع رقم الضمان التابع للمستفيد.

ثم تقوم باضافة رمز التحقق الذي يظهر أمامك .

ثم تقوم بالضغط على اختيار عرض المتواجدة باللون الأزرق.

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