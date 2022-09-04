نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطحون القرنفل قنبلة لتبييض الوجه والرقبه في نصف ساعة نتيجة فورية من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض الوجه والرقبة، فكما نعلم مع عوامل الحياة التي تواجهها الكثير من السيدات والفتيات تتأثر البشرة والجلد عموما سواء من الأتربة او من اشعة الشمس الضارة التي تكون سببا رئيسي في ظهور بقع الجلد وغمقان البشرة، هذا الأمر الذي يزعج العديد من السيدات، وتبدا البعض السعي وراء شراء كريمات التفتيح وتوحيد اللون ولكن نجد اغلبها مضرة أكثر من نفعها وذلك يرجع للمكونات العديدة التي متواجدة في تلك الكريمات اغلبها مواد كيماوية، لذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام اقوي وصفة لتبيض الوجه والرقبه من أول مره مجربه وسهله.

خلطة لتبييض الوجه والرقبه

تعد تلك الوصفة أفضل خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال مع وصفة الزبادي المذهلة الذي حققت نتيجة من أول استعمال، حيث تحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الهامة والضرورية التي تحتاجها البشرة، كما أنها لديها القدرة في تبييض الوجه سريعا، فقط كل ما عليكي هو تحضير ماسك الزبادي مع العسل الطبيعي، قومي بأخذ ملعقة كبيرة من الزبادي مع معلقة كبيرة من العسل الطبيعي امزجيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على كامل وجهك والرقبه واليدين ايضاً، اتركي الخليط حتى يجف لمدة ساعة ونصف على الأقل قبل شطفه بالماء الدافئ، احرصي على تكرار تلك العملية يوميا حتى تحصلي على أفضل نتيجة سريعة.

وصفة لتبيض الوجه والرقبه من أول مره مجربه وسهله

مع الوصفة الثانية من الزبادي يمكنك الحصول على بشرة بيضاء صافية في اسبوع فقط، حضري نصف معلقة صغيرة من الزبادي وامزجيها مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي، ثم اخلطي جميع المكونات معا وحضري قطعة قطن نظيفه اغمسيها فى الخليط ثم ابدئي توزيع الخليط على كامل وجهك وعلى الرقبه، اتركي المزيج على وجهك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء البارد، تكرر تلك العمليه مرتين كل اسبوع الوصول لأفضل نتيجة.

الحليب والليمون لتفتيح البشرة

مع وصفة الحليب وعصير الليمون التي تلعب دورا هاما في تفتيح البشرة والجلد بشكل عام ستتخلصين نهائيا من اسمرار بشرتك والبقع الداكنة من أول استعمال.

احرصي على خلط ملعقة من الحليب السائل مع ملعقة من عصير الليمون ثم يوزع على الوجه واليدين ويترك ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر، عليكي بالمواظبة على تلك الخلطة مرتين على الأقل من كل أسبوع.

النشا والقرنفل للتخلص من البشرة السمراء

يمكن التخلص من البشرة السمراء عن طريق النشا مع القرنفل هدان المكونان يساعدان على علاج اسمرار الوجه الذي يكون نتيجة استخدام المكياج فترات طويلة كما يخفي البقع والندوب، من خلال خلط ملعقة من مطحون القرنفل مع ملعقة كبيرة من النشا ويمكن اضافة عليهم بعض من قطرا الحليب السائل أو قطرا من عصير الليمون من ثم يوزع المزيح على الوجه والرقبة باستخدام قطعة قطنية نظيفة ثم يترك لحين مرور نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة السمراء سريعا

من الوصفات السريعة التي تعطيكي نتيجة مبهرة فور استخدامها هي وصفة اليقطين، حيث يعمل مهروس اليقطين على ازالة البقع وتوحيد لون البشرة واخفاء النمش.

المكونات:

ملعقة من مهروس اليقطين.

ملعقة من مهروس الموز.

نصف ملعقة من الحليب السائل.

الطريقة

نخلط اليقطين المهروس جيدا مع الموز والحليب حتي يتشكل لديكي خليط ناعم كريمي سهل الاستخدام. نبدأ بتمرير الخليط على الوجه مع حركات دائرية رقيقة. نترك الخليط لمدة 40 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافيء، احرصي عل. تكرار تلك الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

الخيار مع الليمون والزبادي افضل الوصفات لتفتيح البشرة

خليط الزبادي والليمون والخبار من افضل الخلطات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة بشكل عام وذلك يرجع لفضل خصائص المكونات الثلاثة، فلكل مكون من المكونات المءكورة هو عامل فعال في تفتيح البشرة بعمق وازلة التصبغات من على سطح الوجه.

المكونات:

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من عصير الخيار.

الطريقة