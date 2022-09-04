نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط الدخول madrasati sa المباشر للطلاب والكادر التعليمي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم منصتي منصة مدرستي رابط الدخول المباشر لتسجيل دخول الطالب والطالبة والكادر التعليمي إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1444، وذلك لحضور الدروس اليومية وتنفيذ اختبارات منصة مدرستي المركزية عبر نظام الاختبارات الإلكتروني أو تنفيذ المهام والتكليفات اليومية والأسبوعية المطلوبة من مستخدمي المنصة منصة مدرستي أو حضور درس عبر منصة مدرستي بطريقة صحيحة لاحتساب الحضور في المنصة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية للتواصل مع الدعم الفني لحل مشكلةٍ ما أو الحصول على استفسار يتعلق بعملية التسجيل في المنصة منصة مدرستي أو غير ذلك، إلى جانب إمكانية الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الرسمي المباشر لدخول منصة الاختبارات المركزية.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر madrasati

تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي البديل الأمثل للدراسة الحضورية في المدارس في ظل تفشي جائحة كورونا،حيث تتم الدراسة من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد بشكل آمن لكافة الطلاب والطالبات للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم، وتعد المنصة منصتي مدرستي نموذجاً عالمياً بلغة الأرقام، فهي قامت باستقبال ما يزيد عن خمسة مليارات زيارة خلال العام الدراسي الماضي.

وقد تم اعتماد منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد من قبل المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي المنصة madrasati على محتوى تعليمي يتمثل في الإثراءات والأسئلة التعليمية والمسارات التعليمية والإعلانات، ويتم تقديم أدوات مايكروسوفت التعليمية بشكل مجاني لما يزيد خمسة ملايين طالباً وطالبةً، وما يقرب من نصف مليون معلماً وقائداً.

وتعتبر عملية التعلم عن بعد مفهوماً جديداً للعملية التعليمية، فهي تعمل على تنمية مهارات الاعتماد على الذات بالنسبة للطلاب، إلى جانب اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات والتحصيل العلمي، أما بالنسبة لأولياء الأمور فهي قد سهلت متابعة تقدم وتحصيل الأبناء في دروسهم، وذلك لإعطائهم فرصة أكبر لتقديم يد العون للأبناء، ومن يرغب في دخول الصفحة الرئيسية يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

منصة مدرستي رابط الدخول 2022

وفقاً للخطة الزمنية أو التقويم الدراسي 1444 الجديد الصادر عن وزارة التعليم عام، فقد بدأ الفصل الدراسي الأول اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1 صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2022م، وتم التأكيد من جانب الوزارة على رفع جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلبة من كافة الجوانب لإثراء العملية التعليمية بجميع المراحل التعليمية.

بالإضافة إلى العمل على تحقيق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلاب والطالبات، وقد أكد معالي وزير التعليم على أهمية الشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لانتظام ونجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد أوضح أن للأسرة دوراً فعالاً مع المدرسة في نجاح المنظومة بشكلٍ عام.

وقد أصدرت وزارة التعليم تعميماً عاجلاً لكافة الإدارات التعليمية يتعلق بعملية تحضير الدروس، حيث تم التأكيد على تمكين المعلمين من إعداد الدروس إلكترونياً عن طريق منصة مدرستي كبديلاً عن الإعداد الكتابي أو التحضير الورقي، وقد أكدت الوزارة على مديري المدارس والمشرفين بضرورة متابعة تطبيق القرار الجديد.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1444

تتيح منصة مدرستي إمكانية إنشاء حساب جديد لطالب مستجد، وذلك من خلال الدخول إلى منصة مدرستي وزارة التعليم الإلكترونية، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس والدخول على أيقونة التسجيل ثم تسجيل جديد، وتعبئة البيانات الأساسية للطالب بكتابة السجل المدني للطالب المستجد وجوال ولي الأمر، ثم إكمال باقي الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

كيفية إنشاء نشاط عبر منصة مدرستي

يمكن إنشاء الأنشطة المدرسية من جانب المعلم من خلال الدخول إلى منصة مدرستي والضغط على الأنشطة التعليمية من القائمة الرئيسية، ثم من صفحة إدارة الأنشطة يتم الضغط على “إضافة نشاط”، ويجب أولاً ضبط إعدادات الأنشطة من حساب القائد، ثم إكمال البيانات اللازمة والنقر على أيقونة “حفظ”.

ولكي يتمكن الطلبة من حل النشاط، فيجب إرسال إسناده لهم، ويتم الإرسال بثلاث طرق وهم (أثناء إعداد الدرس من الجدول – خلال إعداد الحصص الإضافية – خارج نطاق الحصص كنشاط مرسل عن طريق أيقونة إرسال النشاط).

إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي 1444

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية أنه يجب على الطلاب والطالبات إثبات الحضور في المنصة وليس عند المعلم فقط، حيث يتم احتساب الحضور عند المعلم أو المعلمة عند الدخول مباشرةً إلى برنامج التيمز، ولكن طريقة حضور الدرس الصحيحة يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب.

النقر على جدولي من القائمة الجانبية.

الضغط على اسم الدرس.

أنقر حضور بجانب الدرس ليتم التحويل إلى تيمز.

فبعد اتباع خطوات إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي الموضحة بالنقاط عالية، فسوف يتم تسجيل الدخول إلى الدرس والحضور وتسجيل الطالب في تقارير الحضور والغياب من جانب المدرسة، ومن يرغب في تنفيذ اختبارات مدرستي عبر نظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي المرفق.

طريقة تسجيل دخول اختبارات منصة مدرستي

يتم تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية مدرستي اختبار من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الاختبارات، ثم اختبارات مركزية، ثم إجراء الاختبار، وقبل تنفيذ الاختبار يجب أن يتم قراءة الإرشادات والتعليمات لإجراء الاختبار بشكل يسير وصحيح، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل دخول مدرستي اختبار من خلال الفيديو التالي:

رابط منصة مدرستي اختبار المباشر

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية رابط نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات الوزارية والفترية عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ اختبارات الدورة للاختبارات المحاكية عن طريق منصة مدرستي اختبار فقط، ويدخل تنفيذ الاختبار ضمن المهام الأدائية للطلاب والطالبات، ويمكنكم الحصول على منصة مدرستي رابط الدخول مباشر لنظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق أعلاه.

وقد أوضحت منصة مدرستي كيف يمكن لمعلم أن يقوم بحذف درس بعد الانتهاء من إعداده، فبعد أن تقوم بإعداد الدرس بالطريقة المعتادة، ومن ثم حفظه، قم بالانتقال إلى الجدول الدراسي، ثم تحديد الدرس الذي ترغب في حذفه، ثم الضغط على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي ضوابط الاختبارات القصيرة

هناك ضوابط للاختبارات القصيرة التي يتم تنفيذها في منصة مدرستي اختبارات يجب التقيد والالتزام بها من جانب المعلمين والقادة، وتتمثل ضوابط الاختبارات القصيرة التي أعلنت وزارة التعليم عام عنها في التالي:

يقوم الطالب في كل فصل دراسي بفترتين تقويميتين. يجب على المعلم وضع مواعيد الاختبارات القصيرة المتكررة في الخطة الاستراتيجية لديه لتدريس المقرر، فلا يتم ترك مواعيد إجراء الاختبارات عشوائياً، ولكن يتم تنفيذها بمنهجية تلازم عمليات التدريس للوحدات أو الفصول أو الموضوعات المقررة لدراسة المقرر الدراسي. يتم تنفيذ الاختبارات القصيرة عبر منصة مدرستي اختبار بالتنسيق مع قائد المدرسة. يجب تبليغ الطلاب بمواعيد الاختبارات قبل التنفيذ بفترة مناسبة. للاختبارات الفترية موعداً محدداً ينتهي بنهاية كل فترة تقويمية. يكون المعلم هو المسؤول عن رصد الدرجات في نظام نور المركزي، ويتم خضوعها للمراجعة النهائية عند الحاجة. يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن بالمدرسة حتى اقتراب اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الذي يلي عام تنفيذها.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

يستطيع المعلم تفعيل خاصية حذف رسائل الدردشة في مايكروسوفت تيمز من خلال تسجيل دخول البرنامج، وسوف تظهر أيقونة الفريق أمامك، ولكي يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة للطلاب المرسلة منهم، فيجب عليه الضغط على الثلاث نقاط أعلى الفريق.

ثم النقر على إدارة الفريق manage team، ثم اختيار الإعدادات والنقر على أيقونة أذونات الأعضاء، ثم وضع علامة صح أمام منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم، ومن يرغب في دخول الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي رابط الدخول المباشر المرفق.

رابط منصة مدرستي تسجيل 1444

أطلقت وزارة التعليم محددات تطبيق أدوات التعليم إلكترونياً في منصة مدرستي التعليمية، حيث يوفر نظام إدارة التعلم مدرستي العديد من الأدوات التي تعمل على مساعدة المستفيدين على تطبيق التعليم الإلكتروني، وذلك وفق ما أقرته الوزارة في الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وأوضحت مهام المعلم في منصة مدرستي وهي كالتالي: