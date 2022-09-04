نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات التسجيل والكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات، منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني صباح يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 وتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب، بدء الجميع من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام الجديد 2022، التي كان من المقرر أن يتم البدء في المرحلة الثالثة للتنسيق فور اعتماد نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الأزهري على أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وتبدأ من يوم السبت 3 سبتمبر 2022، وأعلن مكتب التنسيق على أن الطالب الناجحين في الدور الثاني سوف يبدأون في تسجيل رغباتهم من يوم السبت 3 سبتمبر 2022 حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بحد أدنى 205 درجة من الشعبتين العلمي والأدبي.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام الجديد 2022 للطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للمرحلة الأولى والثانية بداية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2022، على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

لقد حدد مكتب التنسيق و وزارة التعليم العالي على أن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق سوف يكون عبر موقع التنسيق الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

قم بإدخال الرقم السري للطالب.

ثم يقوم الطالب بتسجيل الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ثم يقوم بحفظ البيانات.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق 2022

هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين كانوا يترقبون فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية هو 205 درجة فأكثر بنسبة 50%، من القسم العلمي 37630 طالبا من القسم الأدبي 29214 طالبا، على أن يكون إجمالي الطلاب 66754 طالبا.

كما أكد للمجلس الأعلى للجامعات و مكتب التنسيق على جميع الطلاب و الطالبات سرعة التسجيل في المرحلة الثالثة للتنسيق قبل أنتهاء الموعد المحدد، حيث أنه يمكن للطلاب تسجيل الرغبات في أيام التسجيل التي تم الإعلان عنها ومواعيد التسجيل تبدأ من الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة حتى الساعة 3 عصرا خلال أيام التسجيل.

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة للتنسيق 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي أن هناك الكثير من الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة للقسم العلمي وهم:

كلية التربية الموسيقية.

تربية رياضية.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كلية الحقوق انتساب.

التربية النوعية.

خدمة اجتماعية انتساب.

تربية اسوان.

من القسم الأدبي